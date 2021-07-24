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За сутки рязанские полицейские выявили 26 нарушений закона мигрантами
Помимо этого, в двух заведениях общепита выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в одном из кафе после десяти часов вечера обнаружили несовершеннолетнего без сопровождения взрослых.

Рязанские полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства на территории региона. Об этом в субботу, 24 июля, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Одно из таких проводилось в пятницу, 23 июля. За сутки полицейским удалось выявить 26 подобных нарушений.

Так, в Советской районе в Рязани сотрудники полиции, совместно с Росгвардией и Роспотребнадзором, поймали четырех граждан и составили на них протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в России.

В Скопинском районе выявили 46-летнюю ранее судимую жительницу села Успенское. Женщина поставила на учет двоих граждан Таджикистана. На нее завели уголовное дело.

Помимо этого, в двух заведениях общепита выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в одном из кафе после десяти часов вечера обнаружили несовершеннолетнего без сопровождения взрослых.

Рейдовые мероприятия продолжаются.