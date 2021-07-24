В Шилове на пожаре в гараже пострадал мужчина
Его с ожогами госпитализировали в больницу.
В Шилове произошел пожар в гараже. Об этом в субботу, 24 июля, сообщает пресс-служба регионального управления
Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 23 июля, примерно в 22.00. В Шилове загорелся кирпичный гараж. Огонь повредил все помещение.
На пожаре пострадал 33-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали в больницу.
На месте работали одна единица техники и три человека личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.