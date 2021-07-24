В Рязанской области столкнулись две легковушки
Авария произошла на трассе Москва-Касимов, недалеко от деревни Оськино.
В Рязанской области столкнулись две легковушки. Соответствующий пост в пятницу, 24 июля, разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Авария произошла на трассе Москва-Касимов, недалеко от деревни Оськино.
По словам автора поста, в ДТП обошлось без жертв.
«ДТП в районе Оськина под Тумой, вроде без жертв. Будьте аккуратнее за рулем особенно в ночное время», — сообщается в посте.
Официальная информация происшествия уточняется.