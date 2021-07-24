В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и до +26 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и до +26 градусов. Прогноз погоды
В воскресенье, 25 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в отдельных районах возможно появление тумана. Днем местами кратковременный дождь.
Ветер ночью переменных направлений 1-6 метров в секунду, днем северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.