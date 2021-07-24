В центральную Россию вернется жаркая погода

Повышение температуры ожидается с воскресенья в Рязанском регионе, а также в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Пик тепла до 25-30 градусов придется на середину следующей недели.

В центральную Россию вернется жаркая погода. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет ТАСС .

По его словам, повышение температуры ожидается с воскресенья в Рязанском регионе, а также в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Пик тепла до 25-30 градусов придется на середину следующей недели.

«Московской регион и его ближайшее окружение — Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская области — здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья. Но пик тепла придется на вторник-среду следующей недели», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области ожидается температура +28…+30 градусов. Однако в субботу, 24 июля, ожидается самый прохладный день за всю неделю. По словам Юрия Варакина, дневные температуры не будут превышать 21-23 градусов.