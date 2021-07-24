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Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин
Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни в одной из московских клиник вскоре после пересадки костного мозга.

Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин. Об этом сообщил его коллега Андрей Разин в своем Instagram.

Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни в одной из московских клиник вскоре после пересадки костного мозга.

Мускатин был продюсером, организатором концертов и одним из основателей групп «Ласковый май», «Руки вверх!», «Кар-Мэн», «Револьверс», «Диамант», а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.

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