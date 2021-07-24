Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин
Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни в одной из московских клиник вскоре после пересадки костного мозга.
Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин. Об этом сообщил его коллега Андрей Разин в своем Instagram.
Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни в одной из московских клиник вскоре после пересадки костного мозга.
Мускатин был продюсером, организатором концертов и одним из основателей групп «Ласковый май», «Руки вверх!», «Кар-Мэн», «Револьверс», «Диамант», а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.
Фото соцсети