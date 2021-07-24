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Рязанский приборный завод принял участие в МАКС-2021
Предприятие представило образцы своей продукции авиационного назначения в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ». Представители руководства АО «ГРПЗ» во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым посетили выставку и мероприятия деловой программы форума.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в работе XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Предприятие представило образцы своей продукции авиационного назначения в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ». Представители руководства АО «ГРПЗ» во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым посетили выставку и мероприятия деловой программы форума.

«МАКС по праву входит в число самых авторитетных мировых выставочных площадок достижений авиастроения. Здесь представлены как образцы техники, которые проверены временем, на практике, и завоевали хорошую репутацию, так и самые последние разработки, которые на годы вперед задают тенденции развития отрасли, облик летательных аппаратов будущего. Государственный Рязанский приборный завод — неизменный участник МАКС уже долгие годы. На стенде АО „КРЭТ“ экспонируются наши передовые заводские разработки, предназначенные для применения в составе разных современных летательных аппаратов. Это сложная наукоемкая аппаратура, которую сегодня мы производим серийно, используя наши высокие технологии», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

В программе МАКС-2021 принимает участие команда АО «ГРПЗ» «Дрон_62.ru» в составе детей работников предприятия и молодого специалиста. Она выступает на этапе «Минпромторг Диджитал» Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований». Молодые представители завода демонстрируют свои умения готовить и применять беспилотные авиационные системы для решения отраслевых задач в интересах социально-экономического развития России.

Авиасалон также традиционно посетят работники разных подразделений завода, в числе которых — группа молодых активистов и члены Совета Молодежного центра АО «ГРПЗ».

Справка:

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года каждые два года в городе Жуковском Московской области. Он проходит под патронажем Президента РФ. Организаторы авиасалона — Минпромторг России и Госкорпорация Ростех.

В рамках салона проводится выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ведущих стран мира. Деловая программа включает более полутора сотен мероприятий, научных конференций, бизнес-встреч и переговоров, проводятся демонстрационные полеты для специалистов и гостей.

МАКС собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.