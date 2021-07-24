Рязанские полицейские ночью задержали пьяного водителя
Алкотестер показал результат 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Рязанские полицейские ночью задержали пьяного водителя. Об этом в субботу, 24 июля,
Пьяный водитель на Chevrolet Aveo двигался по дороге «неуверенно», чем привлек внимание автопатруля ППС. Правоохранители заподозрили, что водитель нетрезв и, с помощью спецсигнала, потребовали остановиться. Мужчину задержали на улице Октябрьской. Вышедший из салона автовладелец по всем внешним признакам находился в значительной степени опьянения. Алкотестер показал результат 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.