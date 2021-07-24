Рязанские полицейские через громкоговорители предупредили горожан о действиях мошенников
На маршрутах патрулирования через громкоговорители полицейские объявили горожанам о распространенных схемах мошенничества по телефону, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка.
Рязанские полицейские через громкоговорители предупредили горожан о действиях мошенников. Об этом
В субботу, 24 июля, сотрудники батальона ППС применили звуковое оповещение для предупреждения граждан об уловках мошенников. На маршрутах патрулирования через громкоговорители полицейские объявили горожанам о распространенных схемах мошенничества по телефону, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка.
Также в ходе профилактического мероприятия рязанцам раздали информационные листовки. Правоохранители дали советы, как не стать жертвой мошенников:
- не сообщать посторонним свои банковские реквизиты;
- не отвечать на звонки с неизвестных номеров;
- сохранять спокойствие;
- не делать поспешных выводов;
- не торопиться переводить деньги на резервные счета или незнакомым людям.