Рязанцев пригласили на день рождение музея-заповедника имени Сергея Есенина. Программу мероприятия опубликовали на официальном
Празднование дня рождения музея-заповедника состоится в субботу, 31 июля.
Рязанцев ждет новая выставка «Сергей Есенин. 1926 год», театрализованные зарисовки «Время, ушедшее навсегда» по воспоминаниям сестер поэта и очеркам Анатолия Панфилова, выставка сельскохозяйственного быта
Кульминацией торжества станет международный музыкальный фестиваль «ЕсенинJazz», который проводится творческим центром «Feelin's». Начало в 13:30.
Количество мест для зрителей ограничено. Бесплатные билеты можно получить предварительно зарегистрировавшись на сайте