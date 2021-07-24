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Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта
Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Количество рейсов увеличат до пяти на каждом маршруте.

Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта. Об этом пишет ТАСС.

Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Количество рейсов увеличат до пяти на каждом маршруте.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Егопте.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены в 2015 году, когда произошло крушение самолета А321 в небе над Синайским полуостровом, на борту которого были 224 человека. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Крушение российского самолета стало крупнейшим в истории Египта, а также самой массовой гибелью людей в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

8 июля Владимир Путин отменил указ, запрещающий полеты на егопетские курорты.