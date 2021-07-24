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На Михайловском шоссе «Рено» столкнулся с бензовозом
Авария произошла недалеко от поселка учхоза Стенькино. На кадрах видно, что автомобиль Renault Duster получил сильные механические повреждения.

На Михайловском шоссе «Рено» столкнулся с бензовозом. Пост об этом в субботу, 24 июля, разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла недалеко от поселка учхоза Стенькино. На кадрах видно, что автомобиль Renault Duster получил сильные механические повреждения.

По данным автора поста, перекрыты обе полосы. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на момент 14.55 движение сильно затруднено.

О пострадавших не сообщается.

Официальная информация случившегося выясняется.