На Кубани перевернулся туристический автобус, погибли два человека
ДТП произошло утром в субботу, 24 июля, на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай в районе поселка Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.
На Кубани перевернулся туристический автобус. Об этом в субботу, 24 июля, сообщают
ДТП произошло утром в субботу, 24 июля, на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай в районе поселка Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.
Автобус съехал с трассы и опрокинулся. Согласно данным краснодарского следкома, в происшествии погибли два человека, еще 20 пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В ведомстве отметили, что водитель являлся частным перевозчиком. Его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Находящиеся внутри пассажиры - жители районов края. Они ехали в туристическую поездку в поселок Мезмай.