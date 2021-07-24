\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
21°
Вск, 25
22°
Пнд, 26
24°
ЦБ USD 73.77 0.08 24/07
ЦБ EUR 86.85 -0.07 24/07
Нал. USD 73.10 / 74.90 11:41
Нал. EUR 86.20 / 87.10 17:40
Новости
Публикации
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
Вчера 16:12
1
2 454
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
Вчера 15:32
1 012
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
6 971
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
17 125
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала об этом в своем Instagram.

Состояние певицы МакSим идет в сторону улучшения. Такое заявление сделала генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.

«У Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими. Они есть у всех, у кого ковид задел легкие. Да, есть сбои в организме. При таком тяжелом течении заболевания это неизбежно», — написала Маргарита Соколова.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.