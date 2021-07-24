Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала об этом в своем Instagram.

Состояние певицы МакSим идет в сторону улучшения. Такое заявление сделала генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.

«У Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими. Они есть у всех, у кого ковид задел легкие. Да, есть сбои в организме. При таком тяжелом течении заболевания это неизбежно», — написала Маргарита Соколова.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.