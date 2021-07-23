В Спасске столкнулись «Ниссан» и «Лада Калина»
Жительница Ростовской области не заметила дорожный знак «Конец главной дороги» и выехала на перекресток. Lada Kalina, за рулем которой была жительница Спасска, двигалась по главной дороге.
В пятницу, 23 июля, на перекрестке улиц Ломоносова и Советской в Спасске столкнулись Nissan Note и Lada Kalina. Об этом пишет ИД «
Жительница Ростовской области не заметила дорожный знак «Конец главной дороги» и выехала на перекресток. Lada Kalina, за рулем которой была жительница Спасска, двигалась по главной дороге. Водитель пыталась уйти от удара, но столкновения не удалось избежать.
Никто не пострадал. Проводится проверка.