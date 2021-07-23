В Сасовском районе столкнулись «Опель» и грузовик
ДТП произошло примерно в 6:15 на 412-м километре автодороги М5 «Урал». Водитель Mercedes Benz получил травмы, ему оказали медпомощь.
В четверг, 22 июля, в Сасовском районе столкнулись Opel Zafira и Mercedes Benz. Об этом
ДТП произошло примерно в 6:15 на 412-м километре автодороги М5 «Урал». 35-летний житель Пензенской области на Opel Zafira пошел на обгон и заехал на разделительную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes Benz, за рулем которого был 44-летний житель Пензы.
Водитель Mercedes Benz получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка.