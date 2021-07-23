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В Рязанской области «ГАЗель» проехала мимо моста и чуть не утонула
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, их доставили в Пителинскую больницу.

В Рязанской области «ГАЗель» проехала мимо моста и чуть не утонула. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 23 июля, в 14:00 в селе Потапьево Пителинского района. Водитель «ГАЗели» не справился с управлением и не вписался в поворот. Машина вылетела с дороги и по крутому откосу съехала вниз к реке Пет.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, их доставили в Пителинскую больницу. Отмечается, что водитель «ГАЗели» — житель Москвы, который приезжает в Потапьево на лето. По словам очевидцев он был пьян.