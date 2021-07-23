В рязанском парке заметили онаниста
Автор отметил, что после того, как онаниста начали снимать на телефон, он пошел на остановку, сел на троллейбус № 16 и уехал в сторону Канищева.
В Рязани заметили онаниста в парке Гагарина. Об этом очевидец сообщил в группе «
По информации автора сообщения, мужчину заметили около детской площадки.
«Сегодня утром в парке Гагарина был замечен неадекват, который достал свое хозяйство возле детской площадки и наяривал на проходящих мимо женщин», — говорится в посте.
По словам очевидца, мужчине на вид около 50-60 лет, он высокий, с короткой стрижкой. Автор отметил, что после того, как онаниста начали снимать на телефон, он пошел на остановку, сел на троллейбус № 16 и уехал в сторону Канищева.