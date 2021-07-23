В Рязани бывший пристав ответит в суде за присвоение бюджетных денег
По версии следствия, рязанка, являясь сотрудником УФССП, использовала служебное положение и присвоила себе исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, полученный от должника.
В Рязани бывший пристав ответит в суде за присвоение бюджетных денег. Об этом
По версии следствия, рязанка, являясь сотрудником УФССП, использовала служебное положение и присвоила себе исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, полученный от должника.
Уголовное дело против женщины по части 3 статьи 160 УК РФ направлено суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела проводилось следователями следственного отделения управления ФСБ России по Рязанской области.