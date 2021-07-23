В День города в Рязани отменят концерт на площади Ленина и фестиваль «Подбелка»

Массовые праздники отменили. В Рязани будут проходить небольшие мероприятия на открытых пространствах в парках и скверах без установки сценических комплексов.

День города в Рязани будут праздновать со 2 по 7 августа. Об этом сообщил сайт мэрии.

Массовые праздники отменили. В Рязани не будет вечернего концерта на площади Ленина и фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». Всю неделю в разных районах города в Рязани будут проходить небольшие мероприятия на открытых пространствах в парках и скверах без установки сценических комплексов. В зале рязанской филармонии и на сцене Зеленого театра запланированы концерты и фестивали с соблюдением соцдистанции при рассадке зрителей с наполняемостью в 50%.

В концепцию оформления заложили слоган «Рязань талантливая! Знай наших!». В ней представят фото рязанцев, прославивших город за его пределами.

Всего за неделю пройдут более 30 крупных мероприятий. Подробный план опубликуют на официальном сайте администрации и социальных сетях.