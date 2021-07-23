В ЦПКиО по выходным покажут бесплатное кино на открытом воздухе
По субботам там будут показывать известные зарубежные и российские кинокартины. Вход на показы свободный.
В субботу, 24 июля, в Зеленом театре в ЦПКиО запустят новый проект фестивального сезона «Лето в парке» — Кино под открытым небом «Летний экран». Об этом сообщил
По субботам там будут показывать известные зарубежные и российские кинокартины. Вход на показы свободный.
24 июля рязанцы смогут увидеть фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», которому в этом году исполняется 20 лет. 25 июля в 20.00 «Летний экран» покажет фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница».
Подробная информация о мероприятиях Фестивального сезона «Лето в парке» будет появляться в
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