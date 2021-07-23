В Чучковском районе мужчина убил теленка, который зашел на его участок

Местная жительница пасла двух телят недалеко от дома. В какой-то момент женщина увидела, что животные не уходят со двора и оставила их без присмотра. Вскоре телята ушли на соседний участок.

В Рязанской области раскрыли кражу теленка в селе Протасьев угол Чучковского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница села Протасьев угол, которая сообщила, что с ее участка пропал 170-килограммовый теленок. Полиция установила, что местная жительница пасла двух телят недалеко от дома. В какой-то момент женщина увидела, что животные не уходят со двора и оставила их без присмотра. Вскоре телята ушли на соседний участок.

Выяснилось, что в этот момент в сарае 43-летний сосед чинил автомобиль и пытался прогнать животных из сада. Животные не реагировали и продолжили пастись рядом.

Мужчина убедился в том, что никого нет рядом, завел одного из телят в сарай и разделал животное. Второй теленок вернулся на пастбище.