Рязанец ответит в суде за поджог дома и осквернение могил

Против молодого человека возбудили уголовные дела по части 1 статьи 224 УК РФ («Повреждение надмогильных сооружений») и части 3 статьи 30 части 2 статьи167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога»).

Рязанец ответит в суде за поджог дома и осквернение могил. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Следствие установило, что в октябре 2020 года 20-летний житель Спасского района был в гостях у своей знакомой в селе Ижевское. На почве неприязненных отношений он поджег занавески и одеяло на кровати. После этого дом частично сгорел. При пожаре пострадало имущество — телевизор, холодильник и диван. Общая сумма ущерба составила 252 тысячи рублей.

Также стало известно, что в начале октября 2020 года молодой человек, находясь вечером на кладбище, повалил памятники на семи захоронениях, чем причинил родственникам умерших моральный вред. В декабре 2020 года рязанец повредил еще один памятник на кладбище.

Против молодого человека возбудили уголовные дела по части 1 статьи 224 УК РФ («Повреждение надмогильных сооружений») и части 3 статьи 30 части 2 статьи167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога»).

Дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.