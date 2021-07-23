Рязанцам рассказали, куда делись скульптуры, пропавшие с улиц города
РЗН. инфо помог рязанцам вспомнить, какие любимые ими скульптуры и элементы декора исчезли в последние десятилетия с улиц.
Новости о том, что в один из дворов поселка Шлаковый никогда не вернется каменный слоник, а на бульвар перед цирком бронзовый пудель, печалят большинство рязанцев. Ведь для кого-то эти малые архитектурные формы стали оригинальным украшением города.
РЗН. инфо помог рязанцам вспомнить, какие любимые ими скульптуры и элементы декора исчезли в последние десятилетия с улиц. Дальнейшую судьбу некоторых нам удалось выяснить. Подробности читайте в разделе «Публикации».