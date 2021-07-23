Руководитель сообщества рязанских водителей не отказался от массового мероприятия после встречи с мэрией

Он заявил, что не отказывается от собрания после встречи с Ясинским. Парублев планирует пригласить на мероприятие представителей мэрии.

Руководитель городского сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев во время прямого эфира «ВКонтакте» сообщил, что встретился с заместителем главы администрации Рязани по благоустройству и ЖКХ Борисом Ясинским. Парублева пригласили пообщаться в администрацию после того, как он объявил о том, что рязанцы планируют провести массовое мероприятие по поводу благоустройства дорог в городе.

Он заявил, что не отказывается от собрания после встречи с Ясинским. Парублев планирует пригласить на мероприятие представителей мэрии.

Напомним, собрание планируют провести в воскресенье, 8 августа. Также сообщается, что мероприятие пройдет в случае его согласования с администрацией города.