Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в рязанском цирке

Возбуждено дело по части 1 статьи 10.6 КоАП <nobr>Р. Ф. Его</nobr> направили для рассмотрения в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В Рязани прокуратура выявила нарушений требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В клетках у лис, стойлах у лошадей, яков отсутствовали поилки. У животных не было доступа к свежей питьевой воде.

Также оказалось, что в цирке не оборудовали санитарный блок для содержания животных, поступающих в цирк, чтобы они могли находиться на карантине. Там также не было изолятора для животных с признаками заразных болезней, что создает угрозу заноса и распространения возбудителей инфекционных болезней животных.