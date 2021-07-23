\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
22°
Сбт, 24
20°
Вск, 25
22°
ЦБ USD 73.77 0.08 24/07
ЦБ EUR 86.85 -0.07 24/07
Нал. USD 73.53 / 74.90 13:03
Нал. EUR 86.58 / 87.10 17:40
Новости
Публикации
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
5 часов назад
1
1 327
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
6 часов назад
461
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
6 482
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
16 651
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в рязанском цирке
Возбуждено дело по части 1 статьи 10.6 КоАП <nobr>Р. Ф. Его</nobr> направили для рассмотрения в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В Рязани прокуратура выявила нарушений требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В клетках у лис, стойлах у лошадей, яков отсутствовали поилки. У животных не было доступа к свежей питьевой воде.

Также оказалось, что в цирке не оборудовали санитарный блок для содержания животных, поступающих в цирк, чтобы они могли находиться на карантине. Там также не было изолятора для животных с признаками заразных болезней, что создает угрозу заноса и распространения возбудителей инфекционных болезней животных.

Возбуждено дело по части 1 статьи 10.6 КоАП Р. Ф. Его направили для рассмотрения в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.