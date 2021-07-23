Появились подробности ДТП в центре Рязани
Авария произошла примерно в 8:06 на улице Сенной в Рязани напротив дома № 1. В ДТП пострадали два человека.
Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности ДТП, произошедшего утром в пятницу, 23 июля, на площади Ленина.
Авария произошла примерно в 8:06 на улице Сенной в Рязани напротив дома № 1. 60-летний рязанец на Ssang Уong Кyron ехал по Первомайскому проспекту со стороны улицы Соборной в направлении улицы Павлова. На регулируемом перекрестке он завершал маневр на красный сигнал светофора и врезался с Lada Granta, за рулем которой был 51-летний рязанец. От удара Ssang Уong Кyron отбросило и он столкнулся с Kia Rio, которой управляла 51-летняя женщина.
Водитель и 66-летняя пассажирка Lada Granta обращались за медпомощью. Проводится проверка.
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