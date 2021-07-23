Около рязанского кремля перекроют движение
С 23:00 23 июля и до 06:00 24 июля из-за капитального ремонта тепловых сетей перекроют движение транспорта в районе дома №15 по Соборной площади.
Около рязанского кремля перекроют движение. Об этом
С 23:00 23 июля и до 06:00 24 июля из-за капитального ремонта тепловых сетей перекроют движение транспорта в районе дома №15 по Соборной площади.
Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.
Автомобилистов просят учитывать информацию при построении маршрута.