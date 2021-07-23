Назначен главный тренер сборной России по футболу
Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года. В течение полугода он будет совмещать работу в клубе и сборной.
Главным тренером сборной России по футболу назначили Валерия Карпина — тренера ФК «Ростов». Об этом сообщил сайт
Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года. В течение полугода он будет совмещать работу в клубе и сборной.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост после провального выступления сборной России на Евро.
Фото с сайта РФС