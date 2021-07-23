На выезде из Рязани образовалась крупная пробка
Согласно сервису Яндекс. Карта на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробки достигают 9 баллов.
На выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Согласно сервису Яндекс. Карта на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробки достигают 9 баллов.
Заторы образовались на улицах Солотчинское шоссе, Окский проезд, Затинная, Кальная, Грибоедова, Есенина.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на выезде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Информация уточняется.