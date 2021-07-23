На пожаре под Рязанью пострадали два человека
Сообщение о пожаре поступило 23 июля в 15:49. Загорелось нежилое кирпичное строение с цокольным этажом и мягкой кровлей.
На пожаре в селе Дубровичи Рязанского района пострадали два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 23 июля в 15:49. Загорелось нежилое кирпичное строение с цокольным этажом и мягкой кровлей. Пострадали мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения. Они получили ожоги.
На место выезжали три автомобиля и девять сотрудников противопожарной службы.