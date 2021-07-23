Момент эвакуации жильцов при пожаре в центре Рязани попал на видео
На пожаре пострадала пенсионерка, ее с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в ОКБ.
Момент эвакуации жильцов при пожаре в центре Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях.
Пожар произошел вечером в четверг, 22 июня, в пятиэтажке на улице 26 Бакинских комиссаров. Из здания эвакуировали 14 человек. На пожаре пострадала пенсионерка, ее с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в ОКБ.
Видео Анастасии Выборновой