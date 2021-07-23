Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 24-25 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.В Зеленом театре в ЦПКиО 24 июля состоится второй городской конкурс поэзии «Словесный баттл». В культурном пространстве Fabrika на летней площадке 24 июля состоится Lemon Fest от рязанской кавер-группы John Lemon. В пабе «Две будки в Ирландии» 25 июля состоится вечер песен Владимира Высоцкого с участием известных рязанских музыкантов. В Зеленом театре ЦПКиО 25 июля состоится концерт «Ни минуты покоя» эстрадно-духового оркестра Дворца культуры «Приокский».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».