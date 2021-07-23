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Клип про рязанскую киберферму оценили на итальянском фестивале
Ролик «Русская кибердеревня» занял первое место в номинации «Лучшие визуальные эффекты» на фестивале Sicily Web Fest 2021.

Клип про рязанскую киберферму оценили на итальянском фестивале. Об этом сообщили на страничке проекта «ВКонтакте».

Ролик «Русская кибердеревня» агентства birchpunk занял первое место в номинации «Лучшие визуальные эффекты» на фестивале Sicily Web Fest 2021.

Сообщается, что в конкурсе принимали участие 99 проектов из 22 стран.

Напомним, первый ролик проекта сняли в августе 2020 года в селе Кисьва Пронского района Рязанской области.