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Власти отказались ремонтировать разбитую дорогу в рязанской деревне
Жителям деревни Березовка отказали в ремонте подъездной дороги из-за нехватки денег. Также власти сообщили, что не могут участвовать в конкурсе на получение субсидий, так как в деревне проживает слишком мало людей.

Житель деревни Березовка рассказал РЗН. инфо о том, что власти отказываются ремонтировать подъездную дорогу по которой невозможно проехать даже на внедорожнике.

«В деревне Березовка Екимовского сельского поселения дорогу зимой нерегулярно чистят, по несколько дней мы не можем выехать из деревни в город на работу и отвезти ребенка в школу. Весной и осенью после дождей по ней тоже невозможно проехать, особенно после тракторов. Рядом с деревней водоем и летом очень много людей его посещает на машинах, пыль стоит такая что невозможно дышать», — посетовал местный житель Александр Ильин.

Мужчина добавил, что обращался в различные инстанции, в том числе в администрацию сельского поселения и даже отправлял письмо президенту. Однако ответы рязанца не порадовали, нужную сумму на ремонт подъездной дороги отказались выделять.

«Из-за недостаточности средств в бюджете Екимовского сельского поселения, в настоящее время провести работы по отсыпке щебнем грунтовой дороги до населенного пункта Березовка не предоставляется возможным», — говорится в документе.

В администрации сельского поселения подчеркнули, что по представленным данным в деревне проживает пять человек. Данный фактор не позволяет участвовать в конкурсе на получение субсидий, чтобы отремонтировать дорогу.

В одном из документов также говорится, что 22 мая 2021 года рабочие провели грейдирование подъездной дороги, однако местные жители так не увидели ощутимого результата.

«Хотим всей деревней чтобы нам сделали дорогу хотя бы из щебня» — заключил мужчина.