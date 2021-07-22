В рязанской облдуме обсудили организацию детского отдыха

Депутаты и представители правительства Рязанской области в преддверии формирования бюджета региона обсудили состояние материально-технической базы летних лагерей.

В облдуме прошло заседание по организации летней детской оздоровительной кампании. Также депутаты и представители правительства Рязанской области в преддверии формирования бюджета региона обсудили состояние материально-технической базы летних лагерей. Открывая мероприятие, председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, были предприняты все возможные усилия, чтобы рязанские школьники смогли в это лето отдохнуть.

­"В своем послании президент России предложил возвращать половину стоимости путевки при поездках детей в летний оздоровительный лагерь. Это действительно значимая мера поддержки семей с детьми, особенно в этот сложный период. В Рязанской области такой возможностью могут воспользоваться несколько тысяч семей", — подчеркнул председатель областной думы.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев рассказал, что в летней оздоровительной кампании 2021 года принимают участие 368 организаций отдыха и оздоровления. В них планируется оздоровить свыше 20,3 тысяч детей. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Общий объем выделяемых средств на организацию детского отдыха составил 311,0 млн. рублей.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что на базе лагеря «Солнечный» создается кампус регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей. Выделены значительные средства, проведен капитальный ремонт спальных корпусов. Летом проводятся специализированные профильные смены по направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство».

На заседании отметили, что для развития инфраструктуры и организации качественного отдыха для большего количества детей необходимо строительство новых жилых корпусов лагерей, инженерных коммуникаций.

Председатель комитета по социальным вопросам областной думы Сергей Пупков отметил, что все понимают, что основная часть детских оздоровительных лагерей построена несколько десятков лет назад. Он напомнил, что на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ председатель областной думы Аркадий Фомин внес предложение, чтобы наряду с туристическими объектами регионам дали возможность использовать льготные кредиты и для строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей.

Также на рабочей группе озвучили позицию, что нужна федеральная целевая программа, предусматривающая предоставление субсидий на проведение строительства и реконструкции, капитального и текущего ремонта детских оздоровительных лагерей на условиях софинансирования из регионального бюджета.