В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и +26 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и +26 градусов. Прогноз погоды
В пятницу, 23 июля, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди.
Ветер ночью северо-западный, 2-7 метров в секунду, днем юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.