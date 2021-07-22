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В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и +26 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области ожидается кратковременный дождь и +26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В пятницу, 23 июля, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди.

Ветер ночью северо-западный, 2-7 метров в секунду, днем юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.