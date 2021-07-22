В Рязанской области мужчина чуть не задушил сестру

У 54-летнего мужчины и его 48-летней сестры сложились неприязненные отношения, у них часто возникали конфликты. Мужчина напал на сестру и начал душить.

В Рязанской области мужчина угрожал задушить сестру. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отметили, что у 54-летнего мужчины и его 48-летней сестры сложились неприязненные отношения, у них часто возникали конфликты. Сестра приехала к матери, в дом позже зашел ее брат, который был пьян. Сестра и брат поругались. Мужчина начал душить ее и говорил, что расправится с ней. В конфликт вмешались мать и подруга сестры, которые смогли оттащить брата от потерпевшей. Сестра сообщила в полицию о произошедшем.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.