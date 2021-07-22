В Рязани закрыли наркопритон в гараже

В отношении владельца гаража возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ и по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В Рязани закрыли наркопритон в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что в одном из гаражей на проезде Яблочкова часто собираются местные жители для употребления наркотиков.

Оперативники выехали на место и обнаружили в гараже четырех человек, в том числе и его 43-летнего владельца. Все люди находись в состоянии наркотического опьянения.

У хозяина обнаружили сверток с синтетическим наркотиком, а в гараже нашли предметы для употребления наркотических веществ.

В отношении владельца гаража возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ и по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.