В Рязани полностью восстановят дорогу на улице Братиславской
Рабочим предстоит качественно выполнить благоустройство и полностью восстановить дорожное полотно. Соответствующее поручение исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский дал руководству МУП «РМПТС» на заседании штаба по отопительному сезону.
В Рязани полностью восстановят дорогу на улице Братиславской. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает сайт
Рабочим предстоит качественно выполнить благоустройство и полностью восстановить дорожное полотно. Соответствующее поручение исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский дал руководству МУП «РМПТС» на заседании штаба по отопительному сезону.
Борис Ясинский подчеркнул, что асфальтировка дороги должна быть выполнена на протяжении всего участка. Он также напомнил, что муниципальные предприятия должны согласовывать свои графики плановых ремонтных работ с управлением благоустройства, чтобы избегать повторения подобных ситуаций в дальнейшем.