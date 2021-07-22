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В России обнаружили «бразильский» штамм коронавируса
В стране выявили единичные случаи варианта «гамма». Новые варианты коронавируса исследуются специалистами.

В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма». Он является более заразным, как и «индийский» штамм «дельта», передает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».

В центре отметили, что в стране выявили единичные случаи варианта «гамма».

Специалисты добавили, что оба штамма более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

В центре уточнили, что в России не выявили штаммы «лямбда» и «эпсилон», «относимые к вариантам, вызывающим интерес». Отмечается также, что «индийский» вариант становится доминирующим во многих странах.

Новые варианты коронавируса исследуются специалистами. На это уйдет около двух месяцев.