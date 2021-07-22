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В Кораблинском районе «КамАЗ» вылетел в кювет
ДТП произошло примерно в 17:55 на 93-м километре дороги «Рязань — Ряжск». 46-летний житель Дагестана на «КамАЗ 532229С» выехал на «встречку» и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем «ВАЗ 21043».

В среду, 21 июля, в Кораблинском районе в кювет вылетели «КамАЗ» и «ВАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 17:55 на 93-м километре дороги «Рязань — Ряжск». 46-летний житель Дагестана на «КамАЗ 532229С», чтобы не столкнуться с впереди двигавшимся автомобилем, выехал на «встречку» и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем «ВАЗ 21043». За рулем последнего был 55-летний жителя Скопинского района. Машины вылетели в кювет.

Пострадали водители и 53-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 21043», им оказали медпомощь.