В Кораблинском районе «КамАЗ» вылетел в кювет
ДТП произошло примерно в 17:55 на 93-м километре дороги «Рязань — Ряжск». 46-летний житель Дагестана на «КамАЗ 532229С» выехал на «встречку» и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем «ВАЗ 21043».
В среду, 21 июля, в Кораблинском районе в кювет вылетели «КамАЗ» и «ВАЗ». Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 17:55 на 93-м километре дороги «Рязань — Ряжск». 46-летний житель Дагестана на «КамАЗ 532229С», чтобы не столкнуться с впереди двигавшимся автомобилем, выехал на «встречку» и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем «ВАЗ 21043». За рулем последнего был 55-летний жителя Скопинского района. Машины вылетели в кювет.
Пострадали водители и 53-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 21043», им оказали медпомощь.