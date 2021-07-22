В Коломне контрактник покончил с собой в воинской части
Тело 21-летнего солдата обнаружил во время обхода старший по караулу. Возможной причиной называют проблемы во взаимоотношениях с девушкой.
В Коломне контрактник покончил с собой в воинской части. Об этом
В среду, 21 июля, молодой человек заступил в караул. Во время обхода тело 21-летнего молодого человека обнаружил старший по караулу. Основной версией случившегося называют самоубийство.
По данным telegram-канала «МК: срочные новости» причиной суицида могли стать проблемы солдата во взаимоотношениях с девушкой.