\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
22°
Птн, 23
23°
Сбт, 24
21°
ЦБ USD 73.69 -0.8 23/07
ЦБ EUR 86.92 -0.68 23/07
Нал. USD 73.58 / 74.65 16:22
Нал. EUR 86.95 / 87.48 18:48
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
5 938
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
16 127
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
11 932
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
12 147
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Коломне контрактник покончил с собой в воинской части
Тело 21-летнего солдата обнаружил во время обхода старший по караулу. Возможной причиной называют проблемы во взаимоотношениях с девушкой.

В Коломне контрактник покончил с собой в воинской части. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В среду, 21 июля, молодой человек заступил в караул. Во время обхода тело 21-летнего молодого человека обнаружил старший по караулу. Основной версией случившегося называют самоубийство.

По данным telegram-канала «МК: срочные новости» причиной суицида могли стать проблемы солдата во взаимоотношениях с девушкой.