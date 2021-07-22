В Гидрометцентре рассказали, когда в центральную Россию вернется жара
Во вторник, 27 июля, столбик термометра вновь покажет 30-градусную отметку, но последующего усиления жары пока не прогнозируется.
В Гидрометцентре рассказали, когда в центральную Россию вернется жара. Об этом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во вторник, 27 июля, столбик термометра вновь покажет 30-градусную отметку, но последующего усиления жары пока не прогнозируется.
По словам Вильфанда, до конца недели в Москве ожидается комфортная погода в диапазоне 22-24 градуса тепла, ночью — 10-12 градусов тепла.