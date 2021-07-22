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В центре Рязани на пожаре пострадала пенсионерка
Ее доставили в рязанскую ОКБ с десятью процентами ожогов правой руки и предплечья, а также отравлением продуктами горения.

В Рязани в одной из квартир произошел пожар. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает ГТРК «Ока».

Происшествие случилось вечером в четверг, 22 июля, в квартире на четвертом этаже по улице Бакинских Комиссаров. Площадь возгорания составила десять квадратных метров — сгорели коридор и ванная комната.

Пострадала пенсионерка. Ее доставили в рязанскую ОКБ с десятью процентами ожогов правой руки и предплечья, а также отравлением продуктами горения.

Из здания эвакуировали 14 человек. На место пожара выезжали 8 единиц техники и 22 спасателя.