В центре Рязани на пожаре пострадала пенсионерка

Ее доставили в рязанскую ОКБ с десятью процентами ожогов правой руки и предплечья, а также отравлением продуктами горения.

В Рязани в одной из квартир произошел пожар. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает ГТРК « Ока ».

Происшествие случилось вечером в четверг, 22 июля, в квартире на четвертом этаже по улице Бакинских Комиссаров. Площадь возгорания составила десять квадратных метров — сгорели коридор и ванная комната.

Пострадала пенсионерка. Ее доставили в рязанскую ОКБ с десятью процентами ожогов правой руки и предплечья, а также отравлением продуктами горения.

Из здания эвакуировали 14 человек. На место пожара выезжали 8 единиц техники и 22 спасателя.