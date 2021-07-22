Рязанские депутаты проверили дворовые территории

Депутаты проконтролировали ремонт во дворах домов № 27 по улице Горького и № 46 по улице Пожалостина

Депутаты рязанских областной и городской дум Александр Шевырев и Александр Чайка проинспектировали дворовые территории, которые ремонтируются в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Депутаты проконтролировали ремонт во дворах домов № 27 по улице Горького и № 46 по улице Пожалостина.

Работы по асфальтировке дворовой территории у дома № 27 по улице Горького практически завершены. Ведется замена ограждения, впереди — обустройство дополнительного уличного освещения и высадка кустарников. Параллельно идет ремонт проезда к расположенному по соседству детскому саду. Благоустройство двора планируют завершить к середине августа, ремонт проезда — к новому учебному году. По замечаниям жителей во дворе установят дополнительную систему отвода дождевой воды, что позволит предотвратить образование луж и разрушение асфальтового покрытия.

Жители дома пожаловались депутатам на состояние Мичуринского сквера, расположенного на пересечении улиц Горького и Введенской. Здесь необходимо снести аварийное сухое дерево и отремонтировать пешеходные дорожки. Александр Шевырев и Александр Чайка осмотрели территорию сквера, просьбы жителей взяты на контроль, работу по устранению замечаний уже начали.

Дворовую территорию дома № 46 по улице Пожалостина заасфальтировали, уложили тротуарную плитку, заменили систему освещения. Там явилась дополнительная автомобильная парковка. В рамках комплексного благоустройства отремонтировали не только двор, но и проезд. В ближайшее время на детской площадке появитсябезопасное ударопоглощающее покрытие. Запланированы работы по озеленению.

Жители пожаловались депутатам на несвоевременный окос земельного участка возле трансформаторной подстанции, а также на размещение на прилегающей территории сооружения для хранения инструментов, которое принадлежит муниципалитету и находится в неудовлетворительном состоянии. Все просьбы жителей передали в работу. Траву пообещали скосить в ближайшее время, а осенью запланировали снести хозпостройку.

«Подрядчик слышит жителей, сегодня общались с двумя председателями ТСЖ, ни у кого претензий по работам нет. Хотелось бы, чтобы в городе работали именно добросовестные подрядчики, неравнодушные люди, тогда

результат ремонта будет радовать», — отметил заместитель председателя облдумы Александр Шевырев.

«Рязанцы неравнодушны, они стремятся навести порядок в своих дворах, чтобы жить в комфортных условиях. А для депутата главное, чтобы люди были довольны», — подчеркнул депутат гордумы Александр Чайка.