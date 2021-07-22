Рязанцы пожаловались на внедорожник, припаркованный на детской площадке
Инцидент произошел во дворе дома №19 по улице Дзержинского. Автор фото отметил, что Nissan X-Trail паркуется на детской площадке не в первый раз, несмотря на то, что во дворе есть свободные парковочные места.
Рязанцы пожаловались на внедорожник, припаркованный на детской площадке. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.
Инцидент произошел во дворе дома №19 по улице Дзержинского. Автор фото отметил, что Nissan X-Trail паркуется на детской площадке не в первый раз, несмотря на то, что во дворе есть свободные парковочные места.