Рязанцев возмутило перекрытие парковки ТРЦ «Премьер»

Многие не согласны с этим решением. По словам руководителя сообщества «Подслушано у водителей в Рязани», молодежь теперь может найти альтернативу и вместо парковки у торгового центра будет устраивать гонки по городу.

Рязанцы возмутились перекрытием парковки у торгового центра «Премьер». Об этом горожане высказались в посте в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Руководитель сообщества Георгий Парублев высказался об установке сооружений против дрифтеров. Он отметил, что многие не согласны с этим решением. По его словам, молодежь теперь может найти альтернативу и вместо парковки у торгового центра будет устраивать гонки по городу.

«Если администрация не хочет слышать жителей и не хочет слышать водителей, вывод только один. Администрация хочет, чтобы дрифтеры гоняли по городу, музыканты слушали музыку во дворах. Если не дает никакой людям альтернативы, я делаю только такой вывод», — заявил Парублев.

Он сообщил, что планирует организовать массовое собрание по этому поводу.