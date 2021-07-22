Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь

По словам экспертов, рост цен связан с увеличением расходов на логистику и сырье. Они отметили, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз из-за пандемии и сбоях в работе портов Китая.

В начале 2022 года цены на одежду и обувь в розницу вырастут на 18-20%. Об этом передает РБК со ссылкой на владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова. Аналогичный прогноз также дал Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).По словам экспертов, рост цен связан с увеличением расходов на логистику и сырье. Они отметили, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз из-за пандемии и сбоях в работе портов Китая. Павлов заявил, что перевозки подорожали в пять-есть раз.

Собеседники компании заявили, что подорожали хлопок, эластан, а также строительные материалы, используемые для открытия магазинов. Цены готовы повышать не все ретейлеры. Отмечается, что коллекции нового сезона прибавят в цене 10-15%, а уже с нового года цены вырастут значительно.