Российским семьям выделят 1,5 млрд рублей на третьего ребенка

Правительство выделит средства для выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Величина выплаты будет равно прожиточному минимуму в конкретном регионе.

Российским семьям выделят 1,5 млрд рублей на третьего ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 22 июля, на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок.

Мишустин сообщил, что всего на эти пособия в текущем году заложено 58 млрд рублей.

Сообщается также, что семьи, где родился третий или последующий ребенок, будут получать выплаты, пока детям не исполнится три года.

Величина пособия будет зависеть от конкретного региона и будет равна прожиточному минимуму на ребенка.

Мишустин пообещал, что правительство и дальше будет помогать многодетным семьям.